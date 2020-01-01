توكنوميكس Brrr de Money (BRRR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Brrr de Money (BRRR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Brrr de Money (BRRR) BRRR Token is the heart of the Brrr de Money ecosystem, a community-driven meme coin that combines the power of humor, blockchain technology, and financial innovation. Designed to be the coin of the people, BRRR is all about creating wealth through fun, community engagement, and decentralized governance. The tokenomics of BRRR include 100% liquidity allocation, ensuring a fair and transparent approach to its distribution, with no team allocation. This allows all holders to benefit equally from the token's growth, while empowering the community to drive key decisions through governance. The BRRR Sniper Bot is a cutting-edge, high-speed, multi-chain trading tool designed to enhance the BRRR ecosystem. Optimized for experienced traders, the bot offers fast, efficient, and customizable trade execution across multiple blockchains such as Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Base, and SUI. With advanced features like real-time transaction monitoring, price and volume alerts, and copy trading, the BRRR Sniper Bot allows users to automate their trades, track top-performing strategies, and make quick, informed decisions. With BRRR Token driving the community and BRRR Sniper Bot delivering cutting-edge trading tools, the ecosystem is designed to make meme-based wealth creation a reality while empowering holders to actively participate in governance and decision-making. Together, they form the foundation of a decentralized, community-first platform where every member has a chance to shape the future of crypto in their own way. الموقع الرسمي: https://www.brrrdemoney.com اشتر BRRR الآن!

توكنوميكس Brrr de Money (BRRR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Brrr de Money (BRRR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 134.86K $ 134.86K $ 134.86K إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 134.86K $ 134.86K $ 134.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Brrr de Money (BRRR)

توكنوميكس Brrr de Money (BRRR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Brrr de Money (BRRR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRRR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRRR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRRR، استكشف السعر المباشر لتوكن BRRR!

توقعات سعر BRRR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BRRR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BRRR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر BRRR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!