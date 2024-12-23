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سعر Brrr de Money (BRRR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 513.17K . يتم تحديث سعر BRRR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brrr de Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.72K - تغيير سعر Brrr de Money خلال اليوم هو +3.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Brrr de Money (BRRR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brrr de Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brrr de Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brrr de Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brrr de Money مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.23% 30 يوم $ 0 -26.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brrr de Money (BRRR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brrr de Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.21% تغير السعر (1يوم) +3.23% تغير السعر (7 أيام) -29.17%

معلومات سوق Brrr de Money (BRRR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: