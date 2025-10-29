سعر Browsr AI المباشر اليوم هو 0.00352982 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BRWS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BRWS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Browsr AI المباشر اليوم هو 0.00352982 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BRWS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BRWS بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.00352982
مخطط أسعار Browsr AI (BRWS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:09:44 (UTC+8)

معلومات سعر Browsr AI (BRWS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

سعر Browsr AI (BRWS) في الوقت الحقيقي هو $0.00352982. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRWS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRWS على الإطلاق هو $ 0.04742989، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00327585.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRWS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Browsr AI (BRWS)

--
----

القيمة السوقية الحالية لـ Browsr AI هي $ 17.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRWS يبلغ 5.07M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.30K.

سجل سعر Browsr AI (BRWS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Browsr AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Browsr AI مقابل USD هو $ -0.0000500119 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Browsr AI مقابل USD هو $ -0.0002930791 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Browsr AI مقابل USD هو $ -0.01470785564385411 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0000500119-1.41%
60 يوم$ -0.0002930791-8.30%
90 يوم$ -0.01470785564385411-80.64%

ما هو Browsr AI ( BRWS )

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Browsr AI (USD)

كم ستكون قيمة Browsr AI (BRWS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Browsr AI (BRWS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Browsr AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Browsr AI!

عملة BRWS إلى العملات المحلية

توكنوميكس Browsr AI (BRWS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Browsr AI (BRWS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BRWS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Browsr AI (BRWS)

كم يساوي Browsr AI (BRWS) اليوم؟
سعر BRWS المباشر في USD هو USD 0.00352982، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BRWS إلى USD الحالي؟
سعر BRWS إلى USD الحالي هو $ 0.00352982. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Browsr AI ؟
القيمة السوقية لعملة BRWS هي $ 17.88K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BRWS؟
العرض المتداول لتوكن BRWS هو 5.07M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BRWS؟
حقق BRWS سعرًا قياسيًا قدره 0.04742989 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BRWS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00327585 BRWS.
ما هو حجم تداول BRWS؟
حجم تداول BRWS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BRWS هذا العام؟
قد يرتفع BRWS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BRWS لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Browsr AI (BRWS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

