معلومات سعر Browsr AI (BRWS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04742989 أدنى سعر $ 0.00327585 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Browsr AI (BRWS) في الوقت الحقيقي هو $0.00352982. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRWS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRWS على الإطلاق هو $ 0.04742989، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00327585.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRWS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Browsr AI (BRWS)

القيمة السوقية $ 17.88K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.30K إمداد دورة التداول 5.07M إجمالي العرض 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Browsr AI هي $ 17.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRWS يبلغ 5.07M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.30K.