سعر Brotherhood المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOG بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Brotherhood

سعر Brotherhood (BOG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BOG إلى USD:

-9,70%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Brotherhood (BOG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:26:42 (UTC+8)

معلومات سعر Brotherhood (BOG) في (USD)

سعر Brotherhood (BOG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOG على الإطلاق هو $ 0,00474994، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOG -- على مدار الساعة الماضية، -9,76% على مدار 24 ساعة، و +8,39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Brotherhood (BOG)

القيمة السوقية الحالية لـ Brotherhood هي $ 13,15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOG يبلغ 1000,00M، مع إجمالي عرض 999999999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13,15K.

سجل سعر Brotherhood (BOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brotherhood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brotherhood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brotherhood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brotherhood مقابل USD هو $ 0 .

ما هو Brotherhood ( BOG )

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

الموقع الرسمي

توكنوميكس Brotherhood (BOG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Brotherhood (BOG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Brotherhood (BOG)

كم يساوي Brotherhood (BOG) اليوم؟
سعر BOG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOG إلى USD الحالي؟
سعر BOG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Brotherhood ؟
القيمة السوقية لعملة BOG هي $ 13,15K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOG؟
العرض المتداول لتوكن BOG هو 1000,00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOG؟
حقق BOG سعرًا قياسيًا قدره 0,00474994 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BOG.
ما هو حجم تداول BOG؟
حجم تداول BOG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BOG هذا العام؟
قد يرتفع BOG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOG لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Brotherhood (BOG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.