سعر BROOT (BROOT)
سعر BROOT (BROOT) المباشر لليوم هو USD 0.04073219. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BROOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BROOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.00
- تغيير سعر BROOT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BROOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BROOT مقابل USD هو $ -0.0052326404 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BROOT مقابل USD هو $ +0.0039918849 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BROOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0052326404
|-12.84%
|60 يوم
|$ +0.0039918849
|+9.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BROOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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