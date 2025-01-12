سعر BROKIE ON TON (BROTON)
سعر BROKIE ON TON (BROTON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.73K. يتم تحديث سعر BROTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BROKIE ON TON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.44
- تغيير سعر BROKIE ON TON خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 888.89M
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خلال اليوم، كان سعر BROKIE ON TON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BROKIE ON TON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BROKIE ON TON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BROKIE ON TON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.87%
|30 يوم
|$ 0
|-20.57%
|60 يوم
|$ 0
|-22.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BROKIE ON TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.87%
-5.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brokie Inu on TON symbolises hard core resilience. For all degens that have been rug pulled, liquidated trading on leverage by scam wicks, scammed by fraudulent crypto projects.Knocked down 7 times, get up 8, Brokies are not quitters and go again! The next meme coin or the next trade will take us to doggie Valhalla!It's a meme coin of a tenacious bulldog flippin burgers at McKeeDees.
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