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سعر BROKIE ON TON (BROTON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.73K . يتم تحديث سعر BROTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BROKIE ON TON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.44 - تغيير سعر BROKIE ON TON خلال اليوم هو -0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 888.89M

أداء سعر BROKIE ON TON (BROTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BROKIE ON TON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BROKIE ON TON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BROKIE ON TON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BROKIE ON TON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.87% 30 يوم $ 0 -20.57% 60 يوم $ 0 -22.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BROKIE ON TON (BROTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BROKIE ON TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.87% تغير السعر (7 أيام) -5.78%

معلومات سوق BROKIE ON TON (BROTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: