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سعر BROKIE AI ($BROKIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.35K . يتم تحديث سعر $BROKIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BROKIE AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.88K - تغيير سعر BROKIE AI خلال اليوم هو -5.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر BROKIE AI ($BROKIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BROKIE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BROKIE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BROKIE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BROKIE AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BROKIE AI ($BROKIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BROKIE AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00153486$ 0.00153486 $ 0.00153486 تغير السعر (1 ساعة) +1.68% تغير السعر (1يوم) -5.06% تغير السعر (7 أيام) -57.11%

معلومات سوق BROKIE AI ($BROKIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: