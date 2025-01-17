سعر BROKIE AI ($BROKIE)
سعر BROKIE AI ($BROKIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.35K. يتم تحديث سعر $BROKIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BROKIE AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.88K
- تغيير سعر BROKIE AI خلال اليوم هو -5.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر BROKIE AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BROKIE AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BROKIE AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BROKIE AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BROKIE AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.68%
-5.06%
-57.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!
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