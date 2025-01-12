سعر Broccoli The Gangsta (BROC)
سعر Broccoli The Gangsta (BROC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BROC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Broccoli The Gangsta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.95
- تغيير سعر Broccoli The Gangsta خلال اليوم هو -0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Broccoli The Gangsta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Broccoli The Gangsta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Broccoli The Gangsta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Broccoli The Gangsta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.42%
|30 يوم
|$ 0
|-46.67%
|60 يوم
|$ 0
|-54.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Broccoli The Gangsta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.87%
-0.42%
-14.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BROC is a meme token that leverages the popularity of Broccoli the Gangsta Meme that's already famous on Social Media. Built on the Solana blockchain, BROC is a content creation token with the purpose of entertainement through an animated series and NFTs. Utilities will be released later as stated on our roadmap, around revenue sharing of the profits of the explotation of the IP.
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