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سعر Broccoli The Gangsta (BROC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BROC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Broccoli The Gangsta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.95 - تغيير سعر Broccoli The Gangsta خلال اليوم هو -0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Broccoli The Gangsta (BROC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Broccoli The Gangsta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Broccoli The Gangsta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Broccoli The Gangsta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Broccoli The Gangsta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.42% 30 يوم $ 0 -46.67% 60 يوم $ 0 -54.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Broccoli The Gangsta (BROC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Broccoli The Gangsta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04634657$ 0.04634657 $ 0.04634657 تغير السعر (1 ساعة) +0.87% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -14.39%

معلومات سوق Broccoli The Gangsta (BROC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: