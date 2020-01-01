توكنوميكس Bro the cat (BRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bro the cat (BRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bro the cat (BRO) “Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral. الموقع الرسمي: https://pump.fun/33rVymHHPxfMvg4EHKBRF3h8a37cG7Et3eQWZzAkpump اشتر BRO الآن!

توكنوميكس Bro the cat (BRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bro the cat (BRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 150.87K $ 150.87K $ 150.87K إجمالي العرض: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M العرض المتداول: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 150.87K $ 150.87K $ 150.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00726825 $ 0.00726825 $ 0.00726825 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00015092 $ 0.00015092 $ 0.00015092 معرفة المزيد عن سعر Bro the cat (BRO)

توكنوميكس Bro the cat (BRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bro the cat (BRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRO، استكشف السعر المباشر لتوكن BRO!

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