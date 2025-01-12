احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IF.

سعر Bro if I held (IF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.23K . يتم تحديث سعر IF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bro if I held الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.80 - تغيير سعر Bro if I held خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.49M

أداء سعر Bro if I held (IF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bro if I held مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bro if I held مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bro if I held مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bro if I held مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.11% 30 يوم $ 0 -58.46% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bro if I held (IF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bro if I held: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00130147$ 0.00130147 $ 0.00130147 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -24.48%

معلومات سوق Bro if I held (IF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: