توكنوميكس BRLA Digital BRLA (BRLA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BRLA Digital BRLA (BRLA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BRLA Digital BRLA (BRLA) BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework. الموقع الرسمي: https://brla.digital/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x اشتر BRLA الآن!

توكنوميكس BRLA Digital BRLA (BRLA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BRLA Digital BRLA (BRLA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M إجمالي العرض: $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M العرض المتداول: $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.184909 $ 0.184909 $ 0.184909 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.075673 $ 0.075673 $ 0.075673 السعر الحالي: $ 0.178053 $ 0.178053 $ 0.178053 معرفة المزيد عن سعر BRLA Digital BRLA (BRLA)

توكنوميكس BRLA Digital BRLA (BRLA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BRLA Digital BRLA (BRLA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRLA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRLA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRLA، استكشف السعر المباشر لتوكن BRLA!

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