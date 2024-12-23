سعر BRK690k (BRK)
سعر BRK690k (BRK) المباشر لليوم هو USD 2,855.09. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 285.51K. يتم تحديث سعر BRK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRK690k الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.86K
- تغيير سعر BRK690k خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00
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خلال اليوم، كان سعر BRK690k مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRK690k مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRK690k مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRK690k مقابل USD هو $ 0 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر BRK690k: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-19.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.
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