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سعر Brix Gaming (BRIX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brix Gaming الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.23 - تغيير سعر Brix Gaming خلال اليوم هو +0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Brix Gaming (BRIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brix Gaming مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brix Gaming مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brix Gaming مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brix Gaming مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.73% 30 يوم $ 0 -5.12% 60 يوم $ 0 -11.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brix Gaming (BRIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brix Gaming: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +0.73% تغير السعر (7 أيام) -3.62%

معلومات سوق Brix Gaming (BRIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: