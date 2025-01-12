سعر Brix Gaming (BRIX)
سعر Brix Gaming (BRIX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brix Gaming الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.23
- تغيير سعر Brix Gaming خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brix Gaming مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brix Gaming مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brix Gaming مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brix Gaming مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-5.12%
|60 يوم
|$ 0
|-11.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brix Gaming: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+0.73%
-3.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BRIX Is a pvp/pve mini game ecosystem on the Solana blockchain. Rewards will include Nfts/SOL/USDC/BRIX
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