توكنوميكس Briun Armstrung (BRIUN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Briun Armstrung (BRIUN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Briun Armstrung (BRIUN) Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply. الموقع الرسمي: https://briunarmstrung.com اشتر BRIUN الآن!

توكنوميكس Briun Armstrung (BRIUN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Briun Armstrung (BRIUN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 369.34K $ 369.34K $ 369.34K إجمالي العرض: $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M العرض المتداول: $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 369.34K $ 369.34K $ 369.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0328559 $ 0.0328559 $ 0.0328559 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00048013 $ 0.00048013 $ 0.00048013 معرفة المزيد عن سعر Briun Armstrung (BRIUN)

توكنوميكس Briun Armstrung (BRIUN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Briun Armstrung (BRIUN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRIUN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRIUN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRIUN، استكشف السعر المباشر لتوكن BRIUN!

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