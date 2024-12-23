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سعر Briun Armstrung (BRIUN) المباشر لليوم هو USD 0.0011379 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 890.44K . يتم تحديث سعر BRIUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Briun Armstrung الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.38K - تغيير سعر Briun Armstrung خلال اليوم هو -12.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 782.53M

أداء سعر Briun Armstrung (BRIUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Briun Armstrung مقابل USD هو $ -0.000165098828196783 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Briun Armstrung مقابل USD هو $ -0.0008969537 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Briun Armstrung مقابل USD هو $ +0.0009429243 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Briun Armstrung مقابل USD هو $ +0.0006795264635226705 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000165098828196783 -12.67% 30 يوم $ -0.0008969537 -78.82% 60 يوم $ +0.0009429243 +82.87% 90 يوم $ +0.0006795264635226705 +148.25%

تحليل سعر Briun Armstrung (BRIUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Briun Armstrung: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00105494$ 0.00105494 $ 0.00105494 24 ساعة مرتفع $ 0.00134551$ 0.00134551 $ 0.00134551 عالية طوال الوقت $ 0.0328559$ 0.0328559 $ 0.0328559 تغير السعر (1 ساعة) -4.04% تغير السعر (1يوم) -12.67% تغير السعر (7 أيام) -51.81%

معلومات سوق Briun Armstrung (BRIUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: