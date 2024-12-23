سعر Briun Armstrung (BRIUN)
سعر Briun Armstrung (BRIUN) المباشر لليوم هو USD 0.0011379. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 890.44K. يتم تحديث سعر BRIUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Briun Armstrung الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.38K
- تغيير سعر Briun Armstrung خلال اليوم هو -12.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 782.53M
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خلال اليوم، كان سعر Briun Armstrung مقابل USD هو $ -0.000165098828196783 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Briun Armstrung مقابل USD هو $ -0.0008969537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Briun Armstrung مقابل USD هو $ +0.0009429243 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Briun Armstrung مقابل USD هو $ +0.0006795264635226705 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000165098828196783
|-12.67%
|30 يوم
|$ -0.0008969537
|-78.82%
|60 يوم
|$ +0.0009429243
|+82.87%
|90 يوم
|$ +0.0006795264635226705
|+148.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Briun Armstrung: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.04%
-12.67%
-51.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply.
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