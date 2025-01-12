سعر BRITTO (BRITTO)
سعر BRITTO (BRITTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.78M. يتم تحديث سعر BRITTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRITTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.56K
- تغيير سعر BRITTO خلال اليوم هو +6.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر BRITTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRITTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRITTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRITTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.01%
|30 يوم
|$ 0
|+31.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRITTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
+6.01%
+28.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRITTO is a community-driven meme project built on the XRP Ledger, inspired by Arthur Britto, one of the co-creators of the XRPL. The project combines a thematic focus on mystery and innovation with functional use cases, including the Britto Lottery, Britto Tournaments, and the Britto Buy Bot. BRITTO aims to foster collaboration and engagement within the XRP Ledger ecosystem while providing utility and entertainment for its community.
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