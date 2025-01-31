سعر Brint (BRINT)
سعر Brint (BRINT) المباشر لليوم هو USD 0.00022064. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.41K. يتم تحديث سعر BRINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brint الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 656.27K
- تغيير سعر Brint خلال اليوم هو -34.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Brint مقابل USD هو $ -0.000113876493348451 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brint مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000113876493348451
|-34.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brint: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.90%
-34.04%
--
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