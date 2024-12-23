سعر Brillion (DUA)
سعر Brillion (DUA) المباشر لليوم هو USD 0.0231635. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.72M. يتم تحديث سعر DUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brillion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.43
- تغيير سعر Brillion خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 203.82M
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خلال اليوم، كان سعر Brillion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brillion مقابل USD هو $ +0.0150066286 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brillion مقابل USD هو $ +0.0215093458 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brillion مقابل USD هو $ +0.010261470638470665 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0150066286
|+64.79%
|60 يوم
|$ +0.0215093458
|+92.86%
|90 يوم
|$ +0.010261470638470665
|+79.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brillion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Brillion smart wallet and identity solution, will put you in full control of your digital identity, assets, and privacy. Say goodbye to complexity as you navigate the world of crypto on your terms. With Brillion, you’ll enjoy smooth identification, seamless asset management, and top-notch security features. But that’s just the beginning — as we strive to bring billions of users into crypto, we’ll keep evolving to provide you with the latest web3 features under the Brillion brand. From compliance solutions and verifiable credentials to advanced asset recovery mechanisms, cross-border and remittance functions and fractionalization of NFTs powered by AllianceBlock’s Nexera Protocol, Brillion will revolutionize the way you engage with web3.
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