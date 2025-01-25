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سعر Brilliant Crypto Token (BRIL) المباشر لليوم هو USD 0.051149 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brilliant Crypto Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.43K - تغيير سعر Brilliant Crypto Token خلال اليوم هو -6.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Brilliant Crypto Token (BRIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brilliant Crypto Token مقابل USD هو $ -0.00365668691699276 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brilliant Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brilliant Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brilliant Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00365668691699276 -6.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brilliant Crypto Token (BRIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brilliant Crypto Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.051241$ 0.051241 $ 0.051241 24 ساعة مرتفع $ 0.055669$ 0.055669 $ 0.055669 عالية طوال الوقت $ 0.072473$ 0.072473 $ 0.072473 تغير السعر (1 ساعة) -2.67% تغير السعر (1يوم) -6.67% تغير السعر (7 أيام) -12.19%

معلومات سوق Brilliant Crypto Token (BRIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: