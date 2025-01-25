سعر Brilliant Crypto Token (BRIL)
سعر Brilliant Crypto Token (BRIL) المباشر لليوم هو USD 0.051149. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brilliant Crypto Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.43K
- تغيير سعر Brilliant Crypto Token خلال اليوم هو -6.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brilliant Crypto Token مقابل USD هو $ -0.00365668691699276 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brilliant Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brilliant Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brilliant Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00365668691699276
|-6.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brilliant Crypto Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.67%
-6.67%
-12.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The “Brilliant Crypto Token (BRIL)” is a utility token that can be used within the blockchain game “Brilliantcrypto”. The “Brilliantcrypto” allows users to purchase pickaxes (NFT) for gameplay, gems (NFT) that can be traded in-game, and other uses such as pickaxe recovery and leveling up. BRIL can also be earned by mining in gameplay. In recent years, Play to Earn games have begun to attract attention as a model for earning money while playing, but there are concerns that the system is unsustainable because it is easy for the first player to profit. Brilliantcrypto” aims to solve the sustainability issues of Play to Earn games by introducing a new model called ‘Proof of Gaming’ inspired by Bitcoin.
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