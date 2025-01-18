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سعر Brightpool Finance BRIX (BRIX) المباشر لليوم هو USD 0.195403 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brightpool Finance BRIX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.95 - تغيير سعر Brightpool Finance BRIX خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Brightpool Finance BRIX (BRIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brightpool Finance BRIX مقابل USD هو $ +0.00028484 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brightpool Finance BRIX مقابل USD هو $ -0.0092916862 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brightpool Finance BRIX مقابل USD هو $ +0.2003129888 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brightpool Finance BRIX مقابل USD هو $ +0.09018649632836905 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00028484 +0.15% 30 يوم $ -0.0092916862 -4.75% 60 يوم $ +0.2003129888 +102.51% 90 يوم $ +0.09018649632836905 +85.72%

تحليل سعر Brightpool Finance BRIX (BRIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brightpool Finance BRIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.194693$ 0.194693 $ 0.194693 24 ساعة مرتفع $ 0.197255$ 0.197255 $ 0.197255 عالية طوال الوقت $ 0.307655$ 0.307655 $ 0.307655 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) +6.37%

معلومات سوق Brightpool Finance BRIX (BRIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: