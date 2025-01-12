سعر Brightpool (BRI)
سعر Brightpool (BRI) المباشر لليوم هو USD 0.01382228. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brightpool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.25K
- تغيير سعر Brightpool خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brightpool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brightpool مقابل USD هو $ +0.0022918404 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brightpool مقابل USD هو $ +0.0048707807 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brightpool مقابل USD هو $ +0.00490920944142921 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ +0.0022918404
|+16.58%
|60 يوم
|$ +0.0048707807
|+35.24%
|90 يوم
|$ +0.00490920944142921
|+55.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brightpool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.66%
+57.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brightpool is a AI DeFi platform powered by the proprietary BS.AI® model, offering: • Limit Orders with AI Rewards • AI-Calculated Price Freezing for DEX Tokens • Instant Swaps Without LPs • Eternal 96% Revenue-Driven Buybacks at AI-Determined Levels • Preferential Halving Rewards for Early DEX Token Miners Brightpool is the first DeFi platform that uses artificial intelligence (AI) to manage its token minting process. It also incorporates halving mechanisms that benefit early users. The AI calculates the value of each trader's order to the system, and based on this, traders can earn rewards. This is a novel way to 'mine' cryptocurrency, using what we call a 'Proof of Risk' consensus - the first such model in the world.
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