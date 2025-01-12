سعر BrightID (BRIGHT)
سعر BrightID (BRIGHT) المباشر لليوم هو USD 0.0122179. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BrightID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 374.88
- تغيير سعر BrightID خلال اليوم هو +1.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BrightID مقابل USD هو $ +0.00018755 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BrightID مقابل USD هو $ -0.0028453253 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BrightID مقابل USD هو $ -0.0024440992 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BrightID مقابل USD هو $ -0.003082264917948505 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018755
|+1.56%
|30 يوم
|$ -0.0028453253
|-23.28%
|60 يوم
|$ -0.0024440992
|-20.00%
|90 يوم
|$ -0.003082264917948505
|-20.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BrightID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.19%
+1.56%
-14.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A DAO powered by 1Hive Gardens and Aragon technologies is the best structure to achieve this. $BRIGHT is the token that makes BrightDAO work. A fairdrop and ongoing fair distribution mechanisms (think BrightID-enabled faucets) are the best ways to allocate $BRIGHT. (A “fairdrop” simply means some or all rewards are given per person instead of per address.)
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