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سعر Bright Union (BRIGHT) المباشر لليوم هو USD 0.00347664 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.90K . يتم تحديث سعر BRIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bright Union الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.66 - تغيير سعر Bright Union خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.13M

أداء سعر Bright Union (BRIGHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bright Union مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bright Union مقابل USD هو $ +0.0005786078 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bright Union مقابل USD هو $ +0.0013319963 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bright Union مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.09% 30 يوم $ +0.0005786078 +16.64% 60 يوم $ +0.0013319963 +38.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bright Union (BRIGHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bright Union: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00346343$ 0.00346343 $ 0.00346343 24 ساعة مرتفع $ 0.0034868$ 0.0034868 $ 0.0034868 عالية طوال الوقت $ 0.721301$ 0.721301 $ 0.721301 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -8.81%

معلومات سوق Bright Union (BRIGHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: