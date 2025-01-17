احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBNB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBNB.

سعر Bridged WBNB (WBNB) المباشر لليوم هو USD 712.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bridged WBNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.27K - تغيير سعر Bridged WBNB خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bridged WBNB (WBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bridged WBNB مقابل USD هو $ +1.27 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged WBNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged WBNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged WBNB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.27 +0.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bridged WBNB (WBNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged WBNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 702.67$ 702.67 $ 702.67 24 ساعة مرتفع $ 719.3$ 719.3 $ 719.3 عالية طوال الوقت $ 745.1$ 745.1 $ 745.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) +3.78%

معلومات سوق Bridged WBNB (WBNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: