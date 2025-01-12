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سعر Bridged WAVAX (WAVAX) المباشر لليوم هو USD 32.32 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bridged WAVAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.00K - تغيير سعر Bridged WAVAX خلال اليوم هو -1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bridged WAVAX (WAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bridged WAVAX مقابل USD هو $ -0.32887070288341 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged WAVAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged WAVAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged WAVAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.32887070288341 -1.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bridged WAVAX (WAVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged WAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 32.21$ 32.21 $ 32.21 24 ساعة مرتفع $ 33.45$ 33.45 $ 33.45 عالية طوال الوقت $ 45.08$ 45.08 $ 45.08 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) -22.50%

معلومات سوق Bridged WAVAX (WAVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: