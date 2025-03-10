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سعر Bridged USDT (USDT) المباشر لليوم هو USD 0.998317 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bridged USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.30M - تغيير سعر Bridged USDT خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bridged USDT (USDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bridged USDT مقابل USD هو $ -0.0009732538333025 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged USDT مقابل USD هو $ -0.0010952535 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged USDT مقابل USD هو $ +0.0011288968 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged USDT مقابل USD هو $ -0.00308721655533 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009732538333025 -0.09% 30 يوم $ -0.0010952535 -0.10% 60 يوم $ +0.0011288968 +0.11% 90 يوم $ -0.00308721655533 -0.30%

تحليل سعر Bridged USDT (USDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995899$ 0.995899 $ 0.995899 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -0.21%

معلومات سوق Bridged USDT (USDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: