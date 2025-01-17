سعر Bridged FRAX (FRAX)
سعر Bridged FRAX (FRAX) المباشر لليوم هو USD 1.005. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bridged FRAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.08
- تغيير سعر Bridged FRAX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bridged FRAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged FRAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged FRAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged FRAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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|1 FRAX إلى AUD
A$1.61805
|1 FRAX إلى GBP
￡0.81405
|1 FRAX إلى EUR
€0.97485
|1 FRAX إلى USD
$1.005
|1 FRAX إلى MYR
RM4.5225
|1 FRAX إلى TRY
₺35.70765
|1 FRAX إلى JPY
¥156.1971
|1 FRAX إلى RUB
₽104.1381
|1 FRAX إلى INR
₹87.0129
|1 FRAX إلى IDR
Rp16,475.4072
|1 FRAX إلى PHP
₱58.86285
|1 FRAX إلى EGP
￡E.50.652
|1 FRAX إلى BRL
R$6.0702
|1 FRAX إلى CAD
C$1.4472
|1 FRAX إلى BDT
৳122.1879
|1 FRAX إلى NGN
₦1,562.976
|1 FRAX إلى UAH
₴42.3909
|1 FRAX إلى VES
Bs54.27
|1 FRAX إلى PKR
Rs280.3347
|1 FRAX إلى KZT
₸533.1525
|1 FRAX إلى THB
฿34.6122
|1 FRAX إلى TWD
NT$33.07455
|1 FRAX إلى CHF
Fr0.91455
|1 FRAX إلى HKD
HK$7.8189
|1 FRAX إلى MAD
.د.م10.1103