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سعر Bridged BUSD (BUSD) المباشر لليوم هو USD 0.994821 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bridged BUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.14 - تغيير سعر Bridged BUSD خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bridged BUSD (BUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bridged BUSD مقابل USD هو $ -0.0101940607188553 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged BUSD مقابل USD هو $ -0.0000780934 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged BUSD مقابل USD هو $ -0.0092814809 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged BUSD مقابل USD هو $ -0.0251232803581764 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0101940607188553 -1.01% 30 يوم $ -0.0000780934 -0.00% 60 يوم $ -0.0092814809 -0.93% 90 يوم $ -0.0251232803581764 -2.46%

تحليل سعر Bridged BUSD (BUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged BUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.98827$ 0.98827 $ 0.98827 24 ساعة مرتفع $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 عالية طوال الوقت $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) -2.56%

معلومات سوق Bridged BUSD (BUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: