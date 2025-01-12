سعر Bridged Andromeda (SANDR)
سعر Bridged Andromeda (SANDR) المباشر لليوم هو USD 0.02171612. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SANDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bridged Andromeda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.29
- تغيير سعر Bridged Andromeda خلال اليوم هو -3.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bridged Andromeda مقابل USD هو $ -0.00082592929095978 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged Andromeda مقابل USD هو $ -0.0060956453 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged Andromeda مقابل USD هو $ -0.0035394843 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged Andromeda مقابل USD هو $ -0.01585544432850869 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00082592929095978
|-3.66%
|30 يوم
|$ -0.0060956453
|-28.06%
|60 يوم
|$ -0.0035394843
|-16.29%
|90 يوم
|$ -0.01585544432850869
|-42.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged Andromeda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-3.66%
-9.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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