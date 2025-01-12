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سعر Bridged Andromeda (SANDR) المباشر لليوم هو USD 0.02171612 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SANDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bridged Andromeda الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.29 - تغيير سعر Bridged Andromeda خلال اليوم هو -3.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bridged Andromeda (SANDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bridged Andromeda مقابل USD هو $ -0.00082592929095978 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged Andromeda مقابل USD هو $ -0.0060956453 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged Andromeda مقابل USD هو $ -0.0035394843 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged Andromeda مقابل USD هو $ -0.01585544432850869 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00082592929095978 -3.66% 30 يوم $ -0.0060956453 -28.06% 60 يوم $ -0.0035394843 -16.29% 90 يوم $ -0.01585544432850869 -42.20%

تحليل سعر Bridged Andromeda (SANDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged Andromeda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02135105$ 0.02135105 $ 0.02135105 24 ساعة مرتفع $ 0.02261305$ 0.02261305 $ 0.02261305 عالية طوال الوقت $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -3.66% تغير السعر (7 أيام) -9.08%

معلومات سوق Bridged Andromeda (SANDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: