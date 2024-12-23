سعر Bridge Oracle (BRG)
سعر Bridge Oracle (BRG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 844.39K. يتم تحديث سعر BRG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bridge Oracle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.05K
- تغيير سعر Bridge Oracle خلال اليوم هو +19.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bridge Oracle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridge Oracle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridge Oracle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridge Oracle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19.02%
|30 يوم
|$ 0
|+3.97%
|60 يوم
|$ 0
|-72.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridge Oracle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+19.02%
-16.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Public Oracle on BSC Due to the nature of blockchain systems, they are not able to access real world data. Bridge oracle system is a technology through which external data can be injected.
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