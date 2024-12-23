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سعر Bridge Oracle (BRG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 844.39K . يتم تحديث سعر BRG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bridge Oracle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.05K - تغيير سعر Bridge Oracle خلال اليوم هو +19.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00B

أداء سعر Bridge Oracle (BRG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bridge Oracle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridge Oracle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridge Oracle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridge Oracle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.02% 30 يوم $ 0 +3.97% 60 يوم $ 0 -72.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bridge Oracle (BRG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridge Oracle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.486758$ 0.486758 $ 0.486758 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +19.02% تغير السعر (7 أيام) -16.12%

معلومات سوق Bridge Oracle (BRG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: