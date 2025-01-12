سعر BRICS Chain (BRICS)
سعر BRICS Chain (BRICS) المباشر لليوم هو USD 43.84. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRICS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRICS Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 542.02K
- تغيير سعر BRICS Chain خلال اليوم هو -2.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BRICS Chain مقابل USD هو $ -1.09729190258654 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRICS Chain مقابل USD هو $ -2.1390018240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRICS Chain مقابل USD هو $ -9.6861060480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRICS Chain مقابل USD هو $ +25.100973757438023 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.09729190258654
|-2.44%
|30 يوم
|$ -2.1390018240
|-4.87%
|60 يوم
|$ -9.6861060480
|-22.09%
|90 يوم
|$ +25.100973757438023
|+133.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRICS Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-2.44%
-1.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency.
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