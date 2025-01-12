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سعر BRICS Chain (BRICS) المباشر لليوم هو USD 43.84 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRICS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BRICS Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 542.02K - تغيير سعر BRICS Chain خلال اليوم هو -2.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BRICS Chain (BRICS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BRICS Chain مقابل USD هو $ -1.09729190258654 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BRICS Chain مقابل USD هو $ -2.1390018240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BRICS Chain مقابل USD هو $ -9.6861060480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BRICS Chain مقابل USD هو $ +25.100973757438023 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.09729190258654 -2.44% 30 يوم $ -2.1390018240 -4.87% 60 يوم $ -9.6861060480 -22.09% 90 يوم $ +25.100973757438023 +133.95%

تحليل سعر BRICS Chain (BRICS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BRICS Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 24 ساعة مرتفع $ 47.36$ 47.36 $ 47.36 عالية طوال الوقت $ 316.56$ 316.56 $ 316.56 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -2.44% تغير السعر (7 أيام) -1.69%

معلومات سوق BRICS Chain (BRICS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: