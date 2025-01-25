احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BRICK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BRICK.

سعر Brick Block (BRICK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brick Block الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.76 - تغيير سعر Brick Block خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Brick Block (BRICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brick Block مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brick Block مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brick Block مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brick Block مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +0.32% 60 يوم $ 0 +5.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brick Block (BRICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brick Block: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.181172$ 0.181172 $ 0.181172 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Brick Block (BRICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: