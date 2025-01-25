سعر Brick Block (BRICK)
سعر Brick Block (BRICK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brick Block الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.76
- تغيير سعر Brick Block خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brick Block مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brick Block مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brick Block مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brick Block مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.32%
|60 يوم
|$ 0
|+5.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brick Block: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Real estate investment powered by blockchain for fractionalownership and passive income. BrickBlock empowers the digitization of real estate value and revenue streams. By leveraging blockchain technology, we transform traditional property ownership into tradable tokens (NFTs) or fungible investment tokens. This unlocks new possibilities: fractional ownership allows investment in high-value properties with lower capital, while revenue streams like rent or resale profits can be automatically distributed to token holders, creating a transparent and efficient system for both investors and property owners.
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