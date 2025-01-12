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سعر Brick (BRICK)

USD

مخطط سعر Brick (BRICK) المباشر

$0.217027
$0.217027$0.217027
-0.10%(1D)

سعر Brick (BRICK) لليوم

سعر Brick (BRICK) المباشر لليوم هو USD 0.217027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.36K. يتم تحديث سعر BRICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.51
- تغيير سعر Brick خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 296.54K

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أداء سعر Brick (BRICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brick مقابل USD هو $ -0.0003059390965428 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brick مقابل USD هو $ +0.0252469462 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brick مقابل USD هو $ +0.0854885630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brick مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003059390965428-0.14%
30 يوم$ +0.0252469462+11.63%
60 يوم$ +0.0854885630+39.39%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Brick (BRICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.216809
$ 0.216809$ 0.216809

$ 0.217476
$ 0.217476$ 0.217476

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

--

-0.14%

+13.90%

معلومات سوق Brick (BRICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 64.36K
$ 64.36K$ 64.36K

$ 11.51
$ 11.51$ 11.51

296.54K
296.54K 296.54K

ما هو Brick ( BRICK )

BRICK is the native token of Bricksestate built on the BSC BEP-20 network. BRICK is designed to empower the connection of real estates and properties through a fully transparent, community-owned platform on Binance Smart Chain. BricksEstate is a community blockchain project that will allow investors access to a variety of real estates and properties owning full or parts of these assets through fractional ownership and be part of the ever-growing real estate industry. BricksEstate aims to offer clients a verifiable record of property data that would allow the parties to complete a deal who generally don't know each other and to trust that the seller actually has true ownership of that property through both the blockchain immutable ledger and utilisation of NFT ownership certificates.

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المصدر Brick (BRICK)

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عملة BRICK إلى العملات المحلية

1 BRICK إلى AUD
A$0.35158374
1 BRICK إلى GBP
0.17579187
1 BRICK إلى EUR
0.21051619
1 BRICK إلى USD
$0.217027
1 BRICK إلى MYR
RM0.97445123
1 BRICK إلى TRY
7.6827558
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¥34.21864709
1 BRICK إلى RUB
22.05645401
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18.70121659
1 BRICK إلى IDR
Rp3,557.81910288
1 BRICK إلى PHP
12.804593
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￡E.10.9598635
1 BRICK إلى BRL
R$1.32820524
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C$0.31251888
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26.59231831
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Bs11.502431
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Rs60.70679244
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115.07205594
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