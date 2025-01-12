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سعر Brick (BRICK) المباشر لليوم هو USD 0.217027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.36K . يتم تحديث سعر BRICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brick الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.51 - تغيير سعر Brick خلال اليوم هو -0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 296.54K

أداء سعر Brick (BRICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brick مقابل USD هو $ -0.0003059390965428 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brick مقابل USD هو $ +0.0252469462 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brick مقابل USD هو $ +0.0854885630 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brick مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003059390965428 -0.14% 30 يوم $ +0.0252469462 +11.63% 60 يوم $ +0.0854885630 +39.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brick (BRICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.216809$ 0.216809 $ 0.216809 24 ساعة مرتفع $ 0.217476$ 0.217476 $ 0.217476 عالية طوال الوقت $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.14% تغير السعر (7 أيام) +13.90%

معلومات سوق Brick (BRICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: