سعر BribeAI (BRAI)
سعر BribeAI (BRAI) المباشر لليوم هو USD 0.03828281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BribeAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.03K
- تغيير سعر BribeAI خلال اليوم هو +30.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BribeAI مقابل USD هو $ +0.00898923 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BribeAI مقابل USD هو $ -0.0204175624 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BribeAI مقابل USD هو $ -0.0269798754 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BribeAI مقابل USD هو $ -0.04730830722759491 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00898923
|+30.69%
|30 يوم
|$ -0.0204175624
|-53.33%
|60 يوم
|$ -0.0269798754
|-70.47%
|90 يوم
|$ -0.04730830722759491
|-55.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BribeAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+30.69%
-7.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BribeAI Bot enhances sniping skills. With our bot you can check and analyze the best bribes used on past launches. Capable to find the best snipers. Our bot helps you become a better sniper. Use our bot to get an idea on the best bribe to be used on next launches based on several factors like token hype, similarities, community etc. Stop over/under-bribing with BribeAI Bot.
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