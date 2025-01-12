سعر Brettei (BRETTEI)
سعر Brettei (BRETTEI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRETTEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brettei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.79
- تغيير سعر Brettei خلال اليوم هو +1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brettei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brettei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brettei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brettei مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.43%
|30 يوم
|$ 0
|-15.71%
|60 يوم
|$ 0
|-0.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brettei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.43%
-3.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BRETTEI PEIPEI's best friend, together we eat sushi all day and make millions on the ETH blockchain. Brettei aims to create a big and involved community with a lot of activities such as meme contest and raids contest.
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