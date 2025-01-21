احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BMONEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BMONEY.

سعر Brett Is Based (BMONEY) المباشر لليوم هو USD 0.00000383 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BMONEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brett Is Based الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29 - تغيير سعر Brett Is Based خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Brett Is Based (BMONEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brett Is Based مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brett Is Based مقابل USD هو $ -0.0000001306 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brett Is Based مقابل USD هو $ +0.0000002580 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brett Is Based مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000001306 -3.41% 60 يوم $ +0.0000002580 +6.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brett Is Based (BMONEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brett Is Based: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00001239$ 0.00001239 $ 0.00001239 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +9.13%

معلومات سوق Brett Is Based (BMONEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: