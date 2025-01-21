سعر Brett Is Based (BMONEY)
سعر Brett Is Based (BMONEY) المباشر لليوم هو USD 0.00000383. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BMONEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brett Is Based الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29
- تغيير سعر Brett Is Based خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brett Is Based مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brett Is Based مقابل USD هو $ -0.0000001306 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brett Is Based مقابل USD هو $ +0.0000002580 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brett Is Based مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000001306
|-3.41%
|60 يوم
|$ +0.0000002580
|+6.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brett Is Based: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+9.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BMONEY is a meme coin project inspired by the laid-back and charismatic character Brett from Matt Furie's "Boys Club."
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