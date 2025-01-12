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سعر Brett ETH (BRETT) المباشر لليوم هو USD 0.02088091 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRETT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brett ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.17K - تغيير سعر Brett ETH خلال اليوم هو +3.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Brett ETH (BRETT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brett ETH مقابل USD هو $ +0.00073852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brett ETH مقابل USD هو $ -0.0041348002 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brett ETH مقابل USD هو $ -0.0004842867 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brett ETH مقابل USD هو $ +0.00591511076198033 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00073852 +3.67% 30 يوم $ -0.0041348002 -19.80% 60 يوم $ -0.0004842867 -2.31% 90 يوم $ +0.00591511076198033 +39.52%

تحليل سعر Brett ETH (BRETT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brett ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01773662$ 0.01773662 $ 0.01773662 24 ساعة مرتفع $ 0.02092281$ 0.02092281 $ 0.02092281 عالية طوال الوقت $ 0.19136$ 0.19136 $ 0.19136 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +3.67% تغير السعر (7 أيام) -12.44%

معلومات سوق Brett ETH (BRETT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: