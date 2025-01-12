سعر Brett ETH (BRETT)
سعر Brett ETH (BRETT) المباشر لليوم هو USD 0.02088091. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRETT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brett ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.17K
- تغيير سعر Brett ETH خلال اليوم هو +3.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brett ETH مقابل USD هو $ +0.00073852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brett ETH مقابل USD هو $ -0.0041348002 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brett ETH مقابل USD هو $ -0.0004842867 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brett ETH مقابل USD هو $ +0.00591511076198033 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00073852
|+3.67%
|30 يوم
|$ -0.0041348002
|-19.80%
|60 يوم
|$ -0.0004842867
|-2.31%
|90 يوم
|$ +0.00591511076198033
|+39.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brett ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+3.67%
-12.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme Token on Ethereum Network.
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