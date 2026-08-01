سعر Brent on SOL اليوم

السعر المباشر لمشروع Brent on SOL (BRENT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRENT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BRENT.

يحتل Brent on SOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 165,931، مع عرض متداول قدره 998.87M BRENT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRENT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01410698، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRENT بمقدار -1.10% خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 31.62.

معلومات سوق Brent on SOL (BRENT)

القيمة السوقية $ 165.93K$ 165.93K $ 165.93K الحجم (24 ساعة) $ 31.62$ 31.62 $ 31.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 165.93K$ 165.93K $ 165.93K إمداد دورة التداول 998.87M 998.87M 998.87M إجمالي العرض 998,870,157.43252 998,870,157.43252 998,870,157.43252

القيمة السوقية الحالية لـ Brent on SOL هي $ 165.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 31.62. العرض المتداول لـ BRENT يبلغ 998.87M، مع إجمالي عرض 998870157.43252. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 165.93K.