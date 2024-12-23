سعر BreederDAO (BREED)
سعر BreederDAO (BREED) المباشر لليوم هو USD 0.03349384. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.88M. يتم تحديث سعر BREED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BreederDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.89K
- تغيير سعر BreederDAO خلال اليوم هو -18.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 175.45M
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خلال اليوم، كان سعر BreederDAO مقابل USD هو $ -0.00735294311591808 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BreederDAO مقابل USD هو $ +0.0239679038 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BreederDAO مقابل USD هو $ +0.0383590111 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BreederDAO مقابل USD هو $ +0.015657573558580082 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00735294311591808
|-18.00%
|30 يوم
|$ +0.0239679038
|+71.56%
|60 يوم
|$ +0.0383590111
|+114.53%
|90 يوم
|$ +0.015657573558580082
|+87.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BreederDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-28.88%
-18.00%
-48.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BreederDAO is the go-to asset production factory for quality gaming assets of the Metaverse. We generate curated assets that deliver best value at scale for some of the largest guilds in the Metaverse so they can supercharge their play-to-earn economies. All asset generation tools are developed in-house and derived from a combination of comprehensive game mastery, data-driven analytics and modeling. BreederDAO is committed to equipping the next billion players and becoming a pillar of the play-to-earn economy.
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