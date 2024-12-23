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سعر BreederDAO (BREED) المباشر لليوم هو USD 0.03349384 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.88M . يتم تحديث سعر BREED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BreederDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.89K - تغيير سعر BreederDAO خلال اليوم هو -18.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 175.45M

أداء سعر BreederDAO (BREED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BreederDAO مقابل USD هو $ -0.00735294311591808 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BreederDAO مقابل USD هو $ +0.0239679038 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BreederDAO مقابل USD هو $ +0.0383590111 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BreederDAO مقابل USD هو $ +0.015657573558580082 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00735294311591808 -18.00% 30 يوم $ +0.0239679038 +71.56% 60 يوم $ +0.0383590111 +114.53% 90 يوم $ +0.015657573558580082 +87.79%

تحليل سعر BreederDAO (BREED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BreederDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03098278$ 0.03098278 $ 0.03098278 24 ساعة مرتفع $ 0.054085$ 0.054085 $ 0.054085 عالية طوال الوقت $ 0.674401$ 0.674401 $ 0.674401 تغير السعر (1 ساعة) -28.88% تغير السعر (1يوم) -18.00% تغير السعر (7 أيام) -48.90%

معلومات سوق BreederDAO (BREED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: