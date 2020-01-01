توكنوميكس BreakBot (BREAK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BreakBot (BREAK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BreakBot (BREAK) A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. الموقع الرسمي: https://breakbot.xyz اشتر BREAK الآن!

توكنوميكس BreakBot (BREAK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BreakBot (BREAK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.65K $ 13.65K $ 13.65K إجمالي العرض: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M العرض المتداول: $ 993.58M $ 993.58M $ 993.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00144929 $ 0.00144929 $ 0.00144929 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر BreakBot (BREAK)

توكنوميكس BreakBot (BREAK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BreakBot (BREAK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BREAK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BREAK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BREAK، استكشف السعر المباشر لتوكن BREAK!

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