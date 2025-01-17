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سعر BreakBot (BREAK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.32K . يتم تحديث سعر BREAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BreakBot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.83K - تغيير سعر BreakBot خلال اليوم هو +2.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 929.07M

أداء سعر BreakBot (BREAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BreakBot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BreakBot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BreakBot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BreakBot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.78% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BreakBot (BREAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BreakBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00144929$ 0.00144929 $ 0.00144929 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) +2.78% تغير السعر (7 أيام) -24.53%

معلومات سوق BreakBot (BREAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: