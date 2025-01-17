سعر BreakBot (BREAK)
سعر BreakBot (BREAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.32K. يتم تحديث سعر BREAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BreakBot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.83K
- تغيير سعر BreakBot خلال اليوم هو +2.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 929.07M
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خلال اليوم، كان سعر BreakBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BreakBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BreakBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BreakBot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BreakBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
+2.78%
-24.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt.
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