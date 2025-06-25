سعر BRCStarter (BRCST)
سعر BRCStarter (BRCST) المباشر لليوم هو USD 0.01377065. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRCST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRCStarter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BRCStarter خلال اليوم هو +0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BRCStarter مقابل USD هو $ +0.00011971 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRCStarter مقابل USD هو $ -0.0015154366 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRCStarter مقابل USD هو $ -0.0022158669 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRCStarter مقابل USD هو $ -0.010474729430648716 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011971
|+0.88%
|30 يوم
|$ -0.0015154366
|-11.00%
|60 يوم
|$ -0.0022158669
|-16.09%
|90 يوم
|$ -0.010474729430648716
|-43.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRCStarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.88%
-1.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As the pioneer in blockchain and cryptocurrency, Bitcoin set the stage for subsequent innovations such as NFTs, smart contracts, and tokenization. Despite its rarely-modified protocol providing stability, Bitcoin has faced criticism for appearing somewhat stagnant. However, the introduction of Ordinals has injected new vitality into Bitcoin's ecosystem, propelling rapid progress in 2023. Ordinals, a protocol layered onto the Bitcoin blockchain, facilitates the creation of NFTs and BRC-20 tokens without altering Bitcoin's code. Similar to Ethereum's ERC-20, the BRC-20 standard supports diverse token projects, enriching Bitcoin's appeal for both entertainment and education. BRC-20 tokens are cultivating a promising landscape for future developments and opportunities, reminiscent of Ethereum's growth in 2017. BRCStarter is committed to contributing to the future trajectory of BRC-20 tokens by providing an app that enables projects to establish a thriving ecosystem for their activities.
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