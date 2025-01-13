سعر BRC20X (BRCX)
سعر BRC20X (BRCX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRC20X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.13
- تغيير سعر BRC20X خلال اليوم هو -0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BRC20X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRC20X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRC20X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRC20X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.56%
|30 يوم
|$ 0
|-57.48%
|60 يوم
|$ 0
|-82.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRC20X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.56%
-4.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRC20X introduces essential tools and services on the BRC-20 blockchain, focusing on helping and improving the Bitcoin user's journey. Our platform is user-friendly and ensures complete security in digital transactions.BRC20X is a complete ecosystem designed to improve your crypto journey in BRC-20 blockchain and beyond. From the user-focused X Wallet and the versatile X CrossChain Bridge to the convenience of X Debit Cards and lucrative Staking opportunities, along with the potential for Token Revenue, each utility is crafted to provide you a smooth and complete crypto experience.
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