سعر BRC20 BOT (BRCBOT)
سعر BRC20 BOT (BRCBOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRCBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRC20 BOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.92
- تغيير سعر BRC20 BOT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BRCBOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BRCBOT.
خلال اليوم، كان سعر BRC20 BOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRC20 BOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRC20 BOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRC20 BOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.73%
|60 يوم
|$ 0
|-3.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRC20 BOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRCBOT is a TG bot created to interact with the BRC-20/BTC ecosystem. We offer BRC-20 token deployment, wallet generation, and inscribe functions. Our goal is to make interacting with BRC-20 easier by integrating it with Telegram.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BRCBOT إلى AUD
A$--
|1 BRCBOT إلى GBP
￡--
|1 BRCBOT إلى EUR
€--
|1 BRCBOT إلى USD
$--
|1 BRCBOT إلى MYR
RM--
|1 BRCBOT إلى TRY
₺--
|1 BRCBOT إلى JPY
¥--
|1 BRCBOT إلى RUB
₽--
|1 BRCBOT إلى INR
₹--
|1 BRCBOT إلى IDR
Rp--
|1 BRCBOT إلى PHP
₱--
|1 BRCBOT إلى EGP
￡E.--
|1 BRCBOT إلى BRL
R$--
|1 BRCBOT إلى CAD
C$--
|1 BRCBOT إلى BDT
৳--
|1 BRCBOT إلى NGN
₦--
|1 BRCBOT إلى UAH
₴--
|1 BRCBOT إلى VES
Bs--
|1 BRCBOT إلى PKR
Rs--
|1 BRCBOT إلى KZT
₸--
|1 BRCBOT إلى THB
฿--
|1 BRCBOT إلى TWD
NT$--
|1 BRCBOT إلى CHF
Fr--
|1 BRCBOT إلى HKD
HK$--
|1 BRCBOT إلى MAD
.د.م--