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سعر BRC20 BOT (BRCBOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRCBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BRC20 BOT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.92 - تغيير سعر BRC20 BOT خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BRC20 BOT (BRCBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BRC20 BOT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BRC20 BOT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BRC20 BOT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BRC20 BOT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -21.73% 60 يوم $ 0 -3.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BRC20 BOT (BRCBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BRC20 BOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00107904$ 0.00107904 $ 0.00107904 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق BRC20 BOT (BRCBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: