سعر BRC on the ERC (BRC20)
سعر BRC on the ERC (BRC20) المباشر لليوم هو USD 0.00312599. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.36K. يتم تحديث سعر BRC20 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRC on the ERC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.42
- تغيير سعر BRC on the ERC خلال اليوم هو -1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.95M
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خلال اليوم، كان سعر BRC on the ERC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRC on the ERC مقابل USD هو $ -0.0008134826 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRC on the ERC مقابل USD هو $ -0.0000677842 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRC on the ERC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.90%
|30 يوم
|$ -0.0008134826
|-26.02%
|60 يوم
|$ -0.0000677842
|-2.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRC on the ERC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.90%
-13.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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