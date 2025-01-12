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سعر BRC on the ERC (BRC20) المباشر لليوم هو USD 0.00312599 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.36K . يتم تحديث سعر BRC20 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BRC on the ERC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.42 - تغيير سعر BRC on the ERC خلال اليوم هو -1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.95M

أداء سعر BRC on the ERC (BRC20) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BRC on the ERC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BRC on the ERC مقابل USD هو $ -0.0008134826 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BRC on the ERC مقابل USD هو $ -0.0000677842 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BRC on the ERC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.90% 30 يوم $ -0.0008134826 -26.02% 60 يوم $ -0.0000677842 -2.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BRC on the ERC (BRC20)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BRC on the ERC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00311533$ 0.00311533 $ 0.00311533 24 ساعة مرتفع $ 0.00321816$ 0.00321816 $ 0.00321816 عالية طوال الوقت $ 0.140403$ 0.140403 $ 0.140403 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.90% تغير السعر (7 أيام) -13.32%

معلومات سوق BRC on the ERC (BRC20)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: