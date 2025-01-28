سعر BRC App (BRCT)
سعر BRC App (BRCT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRC App الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.88K
- تغيير سعر BRC App خلال اليوم هو +49.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BRC App مقابل USD هو $ +0.00015633 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRC App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRC App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRC App مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015633
|+49.66%
|30 يوم
|$ 0
|-38.32%
|60 يوم
|$ 0
|-50.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRC App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-15.10%
+49.66%
-32.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRC App is building a mobile application for the Bitcoin ecosystem, spread across 6 different products for mass retail audience.
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