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سعر BRC App (BRCT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRCT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BRC App الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.88K - تغيير سعر BRC App خلال اليوم هو +49.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BRC App (BRCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BRC App مقابل USD هو $ +0.00015633 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BRC App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BRC App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BRC App مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015633 +49.66% 30 يوم $ 0 -38.32% 60 يوم $ 0 -50.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BRC App (BRCT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BRC App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00124478$ 0.00124478 $ 0.00124478 عالية طوال الوقت $ 0.059017$ 0.059017 $ 0.059017 تغير السعر (1 ساعة) -15.10% تغير السعر (1يوم) +49.66% تغير السعر (7 أيام) -32.95%

معلومات سوق BRC App (BRCT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: