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سعر Brazilian real المباشر اليوم هو 0.194189 USD. القيمة السوقية لـ WBRL هي 1,594,369 USD. تابع تحديثات أسعار WBRL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Brazilian real المباشر اليوم هو 0.194189 USD. القيمة السوقية لـ WBRL هي 1,594,369 USD. تابع تحديثات أسعار WBRL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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شعار Brazilian real

سعر Brazilian real (WBRL)

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السعر المباشر لـ 1 WBRL إلى USD:

$0.193032
$0.193032$0.193032
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Brazilian real (WBRL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:11:42 (UTC+8)

سعر Brazilian real اليوم

السعر المباشر لمشروع Brazilian real (WBRL) اليوم هو $ 0.194189، مع تغير بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WBRL الحالي إلى USD هو $ 0.194189 لكل WBRL.

يحتل Brazilian real حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,594,369، مع عرض متداول قدره 8.21M WBRL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WBRL بين $ 0.192377 (أدنى) و$ 0.194204 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.227925، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.144206.

على المدى القصير، تحرك WBRL بمقدار +0.59% خلال الساعة الماضية و-0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 382.29.

معلومات سوق Brazilian real (WBRL)

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 382.29
$ 382.29$ 382.29

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

8.21M
8.21M 8.21M

8,210,152.499999999
8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

القيمة السوقية الحالية لـ Brazilian real هي $ 1.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 382.29. العرض المتداول لـ WBRL يبلغ 8.21M، مع إجمالي عرض 8210152.499999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.59M.

سجل سعر Brazilian real بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.192377
$ 0.192377$ 0.192377
24 ساعة منخفض
$ 0.194204
$ 0.194204$ 0.194204
24 ساعة مرتفع

$ 0.192377
$ 0.192377$ 0.192377

$ 0.194204
$ 0.194204$ 0.194204

$ 0.227925
$ 0.227925$ 0.227925

$ 0.144206
$ 0.144206$ 0.144206

+0.59%

+0.86%

-0.73%

-0.73%

سجل سعر Brazilian real (WBRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brazilian real مقابل USD هو $ +0.0016525 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brazilian real مقابل USD هو $ +0.0000034759 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brazilian real مقابل USD هو $ -0.0017736834 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brazilian real مقابل USD هو $ -0.00000148486454393 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0016525+0.86%
30 يوم$ +0.0000034759+0.00%
60 يوم$ -0.0017736834-0.91%
90 يوم$ -0.00000148486454393-0.00%

توقعات أسعار Brazilian real

Brazilian real (WBRL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WBRL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBrazilian real (WBRL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Brazilian real نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Brazilian real الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WBRL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Brazilian real.

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المصدر Brazilian real (WBRL)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemCelo Ecosystem

نبذة عن Brazilian real

ما هو السعر الحالي لـ Brazilian real؟

يُتداول بسعر $0.194189، وقد أظهرت Brazilian real حركة سعرية بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم WBRL؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 8210152.499999999 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Brazilian real؟

تبلغ قيمتها السوقية $1594369، وتحتل المرتبة #2436 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت WBRL حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $0.192377 و$0.194204، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب Brazilian real مع فئة Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem، يتنافس WBRL مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Brazilian real

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:11:42 (UTC+8)

تحديثات Brazilian real (WBRL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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