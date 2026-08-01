سعر Brazilian real اليوم

السعر المباشر لمشروع Brazilian real (WBRL) اليوم هو $ 0.194189، مع تغير بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WBRL الحالي إلى USD هو $ 0.194189 لكل WBRL.

يحتل Brazilian real حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,594,369، مع عرض متداول قدره 8.21M WBRL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WBRL بين $ 0.192377 (أدنى) و$ 0.194204 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.227925، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.144206.

على المدى القصير، تحرك WBRL بمقدار +0.59% خلال الساعة الماضية و-0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 382.29.

معلومات سوق Brazilian real (WBRL)

القيمة السوقية $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M الحجم (24 ساعة) $ 382.29$ 382.29 $ 382.29 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M إمداد دورة التداول 8.21M 8.21M 8.21M إجمالي العرض 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

القيمة السوقية الحالية لـ Brazilian real هي $ 1.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 382.29. العرض المتداول لـ WBRL يبلغ 8.21M، مع إجمالي عرض 8210152.499999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.59M.