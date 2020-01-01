توكنوميكس BRAZILIAN MIKU (MIKU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BRAZILIAN MIKU (MIKU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BRAZILIAN MIKU (MIKU) In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process. الموقع الرسمي: https://brazilianmiku.fun اشتر MIKU الآن!

توكنوميكس BRAZILIAN MIKU (MIKU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BRAZILIAN MIKU (MIKU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.67K $ 18.67K $ 18.67K إجمالي العرض: $ 996.16M $ 996.16M $ 996.16M العرض المتداول: $ 996.16M $ 996.16M $ 996.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.67K $ 18.67K $ 18.67K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00357582 $ 0.00357582 $ 0.00357582 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر BRAZILIAN MIKU (MIKU)

توكنوميكس BRAZILIAN MIKU (MIKU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BRAZILIAN MIKU (MIKU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MIKU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIKU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIKU، استكشف السعر المباشر لتوكن MIKU!

توقعات سعر MIKU هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MIKU؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MIKU الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MIKU الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!