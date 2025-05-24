سعر BRAZILIAN MIKU (MIKU)
سعر BRAZILIAN MIKU (MIKU) المباشر لليوم هو USD 0.00001959. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.52K. يتم تحديث سعر MIKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRAZILIAN MIKU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BRAZILIAN MIKU خلال اليوم هو -3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.38M
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خلال اليوم، كان سعر BRAZILIAN MIKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRAZILIAN MIKU مقابل USD هو $ +0.0000028756 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRAZILIAN MIKU مقابل USD هو $ +0.0000048075 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRAZILIAN MIKU مقابل USD هو $ -0.00000007324796961712 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.31%
|30 يوم
|$ +0.0000028756
|+14.68%
|60 يوم
|$ +0.0000048075
|+24.54%
|90 يوم
|$ -0.00000007324796961712
|-0.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRAZILIAN MIKU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-3.31%
+4.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process.
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