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سعر BRAZILIAN MIKU (MIKU) المباشر لليوم هو USD 0.00001959 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.52K . يتم تحديث سعر MIKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BRAZILIAN MIKU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BRAZILIAN MIKU خلال اليوم هو -3.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.38M

أداء سعر BRAZILIAN MIKU (MIKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BRAZILIAN MIKU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BRAZILIAN MIKU مقابل USD هو $ +0.0000028756 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BRAZILIAN MIKU مقابل USD هو $ +0.0000048075 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BRAZILIAN MIKU مقابل USD هو $ -0.00000007324796961712 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.31% 30 يوم $ +0.0000028756 +14.68% 60 يوم $ +0.0000048075 +24.54% 90 يوم $ -0.00000007324796961712 -0.37%

تحليل سعر BRAZILIAN MIKU (MIKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BRAZILIAN MIKU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001923$ 0.00001923 $ 0.00001923 24 ساعة مرتفع $ 0.00002056$ 0.00002056 $ 0.00002056 عالية طوال الوقت $ 0.00357582$ 0.00357582 $ 0.00357582 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -3.31% تغير السعر (7 أيام) +4.28%

معلومات سوق BRAZILIAN MIKU (MIKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: