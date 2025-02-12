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سعر Brave Power Crystal (BPC) المباشر لليوم هو USD 0.00312461 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BPC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brave Power Crystal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 325.13 - تغيير سعر Brave Power Crystal خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Brave Power Crystal (BPC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brave Power Crystal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brave Power Crystal مقابل USD هو $ -0.0011437334 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brave Power Crystal مقابل USD هو $ -0.0016584711 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brave Power Crystal مقابل USD هو $ -0.002091513052932062 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0011437334 -36.60% 60 يوم $ -0.0016584711 -53.07% 90 يوم $ -0.002091513052932062 -40.09%

تحليل سعر Brave Power Crystal (BPC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brave Power Crystal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00312348$ 0.00312348 $ 0.00312348 24 ساعة مرتفع $ 0.00312531$ 0.00312531 $ 0.00312531 عالية طوال الوقت $ 0.02428286$ 0.02428286 $ 0.02428286 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -18.23%

معلومات سوق Brave Power Crystal (BPC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: